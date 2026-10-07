«Это очень страшно»: Катя Лель отреагировала на скандал вокруг Джигана

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Певица подчеркнула, что особенно тревожной считает ситуацию, когда взрослый не контролирует свои действия и может подвергнуть детей риску.

Позволять детям находиться в опасности — одна из самых страшных и недопустимых вещей в жизни. Такое мнение заслуженная артистка России Катя Лель выразила в беседе с 5-tv.ru на презентации сетевого канала, комментируя ситуацию вокруг рэпера Джигана.

«Я вам хочу сказать, что, наверное, самая опасная и непозволительная вещь в этой жизни, в человеческой, это все-таки позволять детям быть в опасности», — сказала певица.

По словам Лель, особенно страшной она считает ситуацию, когда взрослый в невменяемом состоянии может совершить поступок, последствия которого впоследствии даже не вспомнит.

«Ты их так трудно рожаешь, ты их так трудно приводишь на этот свет, и человеку, который в невменяемом состоянии может позволить себе то, что он даже не вспомнит, это очень страшно», — отметила артистка.

В конце сентября стало известно о проблемах в отношениях блогера Оксаны Самойловой с бывшим мужем, рэпером Джиганом. В частности, речь шла о стрельбе, которую артист устроил летом в своем доме. В тот момент там находились дети и сотрудники.

После этого музыкант отправился на лечение в реабилитационный центр в Израиле. Самойлова позднее подала иск об ограничении Джигана в родительских правах и определении места жительства детей с ней.

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