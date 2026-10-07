Армия России ликвидировала крупный пункт дислокации ВСУ в Сумской области

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Под удар попали подразделения двух украинских бригад.

Российские военные атаковали крупный пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в Шосткинском районе Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, объект находился в районе населенного пункта Эсмань. Источник утверждает, что о результативности удара свидетельствуют сообщения о погибших военнослужащих в социальных сетях.

«Некрологи уничтоженных боевиков в соцсетях свидетельствуют о результативном попадании по крупному пункту временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Эсмань», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, среди попавших под удар военнослужащих были представители 143-й отдельной механизированной бригады и 27-й отдельной артиллерийской бригады.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Сумском направлении российские военнослужащие освободили десять населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории. Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров также сообщил о продолжении боевых действий еще за четыре населенных пункта.

По его словам, действия группировки направлены в том числе на создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Для снабжения подразделений на переднем крае военные используют беспилотные комплексы, а также применяют наземные роботизированные системы для выполнения боевых и логистических задач.

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