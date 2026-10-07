«Я понимаю, чего хочу»: Нюша раскрыла планы на неожиданные изменения в жизни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; Новое Радио; 5-tv.ru

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Артистка намерена поменять один из привычных элементов своего образа.

Певица Нюша намерена сменить имя обратно на Анна. Об этом она рассказала специально для 5-tv.ru на утреннем шоу «1+1» на «Новом Радио».

«Я понимаю, что я хочу, хочу имя Анна снова вернуть», — сказала она.

Также артистка напомнила о том, как именно она стала Нюшей.

«На самом деле, я вообще, ну, говорила даже об этом в интервью раньше, что я не знаю, на какое, ну, на какой период, на какой отрезок времени я буду Нюшей… Я поменяла имя, получается, в 17 лет, когда вот в конкурсе участвовала известного канала», — сказала она.

Теперь же, по словам Нюши, пришло время вернуться «к корням».

Один из собеседников певицы не упустил случая пошутить о том, что ее пока еще зовут, как персонажа популярного детского мультфильма «Смешарики».

«Там сейчас, наверное, сценаристы «Смешариков» такие: «Ах так!», — рассмеялся он.

В ответ на это артистка вспомнила, что в прошлом у авторов «Смешариков» и правда были к ней вопросы в связи с тем, что она взяла имя персонажа их произведения. Юридическая загвоздка была в том, что, если бы «Нюша» стала ее псевдонимом, это было бы нарушением авторских прав. Поэтому девушке пришлось сменить имя официально с заменой паспортных данных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер Сергей Дворцов прокомментировал скандальное выступление певицы Нюши, которое вызвало критику в Сети.

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