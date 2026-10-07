В Свердловской области водитель автобуса ударил ребенка после спора о сдаче

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Конфликт произошел из-за просьбы ребенка выдать сдачу монетами вместо купюры.

Водитель рейсового автобуса ударил ребенка по голове после спора из-за сдачи в Березовском Свердловской области. Кадры инцидента появились в соцсетях, сообщил E1.RU.

По данным издания, школьник ехал вместе с младшей сестрой на тренировку. Он попросил водителя выдать сдачу монетами, чтобы передать их девочке. После этого между мужчиной и ребенком произошел конфликт. Водитель начал кричать на школьника и после ударил.

Происходящее на видео сняла одноклассница мальчика.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; ВКонтакте/Лента новостей Екатеринбурга; 5-tv.ru

Мать пострадавшего попыталась связаться с транспортной организацией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Однако по указанному на официальной странице предприятия номеру ей ответили, что она «не туда попала».

В администрации Березовского муниципального округа сообщили, что намерены запросить информацию у перевозчика и передать материалы в правоохранительные органы.

«По данному факту администрацией Березовского муниципального округа будут запрошены сведения у транспортной организации, обслуживающей маршрут, материалы также будут переданы в правоохранительные органы для оценки действий водителя», — сообщили E1.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сызрани Самарской области возбудили уголовное дело после сообщений о побоях двух братьев с аутизмом в детском лагере. По предварительным данным, вожатый лагеря «Дружные ребята» применил силу к детям после того, как они якобы измазали зубной пастой корпус и стучали в окно, мешая воспитателю спать. Подозреваемого сотрудника лагеря уволили.

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