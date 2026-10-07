Редкий медленный поток: когда земляне увидят Дракониды

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Специалисты прогнозируют до 15 «падающих звезд» в час.

Метеорный поток Дракониды в ночь на 9 октября приобретет красноватый оттенок. Об этом сообщил ТАСС астроном Евгений Бурмистров, представляющий Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ).

Наибольшей интенсивности поток достигнет в ночь на 9 октября. Специалисты прогнозируют до 15 «падающих звезд» в час. Дракониды относятся к редким потокам, чьи метеоры догоняют Землю, а не движутся навстречу ей.

По этой причине они входят в атмосферу с небольшой скоростью — порядка 20 километров в секунду.

«Дракониды отличаются характерным красноватым оттенком, а столь малая по космическим меркам скорость объясняет их плавное, неторопливое движение по небу — по этим двум признакам наблюдатели легко отличают подлинные Дракониды от случайных «падающих звезд», — сказал он.

Название потока происходит от созвездия Дракона — в нем расположен радиант, то есть участок неба, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Прародительницей Драконид выступает короткопериодическая комета 21P/Джакобини-Циннера, которая завершает оборот вокруг Солнца приблизительно за 6,6 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экзопланета GJ 3090 b движется вокруг своего светила в направлении, противоположном вращению звезды. Исследовательская группа обработала 23 часа данных, собранных двумя приборами телескопа обсерватории Ла-Силья в Чили. За этот период ученые зафиксировали десять случаев, когда планета проходила перед звездой. Колебания звездного света позволили определить габариты объекта и параметры его орбиты.

Специалисты пока не могут объяснить, почему в системе, где присутствуют и другие планеты, сформировалась подобная орбита. Как правило, звезда и ее планеты возникают из единого вращающегося облака газа и пыли, из-за чего их движение направлено одинаково. Изменить это направление впоследствии крайне сложно — для этого потребовалось бы очень мощное внешнее воздействие.

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