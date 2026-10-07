Шторм обрушил цены на электроэнергию в Финляндии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Heikki Saukkomaa

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Доля ветрогенерации в стране выросла до 56%, а электричество подешевело почти до нуля.

Оптовые цены на электроэнергию в Финляндии резко снизились из-за сильного шторма. Как написали в EADaily, средняя стоимость мегаватт-часа составила 0,82 евро, или около 79 рублей.

В сентябре мегаватт-час стоил в среднем почти 57 евро, или около 5,5 тысячи рублей.

Шторм принес в регион сильный ветер, скорость которого достигала 28 метров в секунду. Это привело не только к перебоям с электричеством, но и к резкому росту выработки на ветряных электростанциях. По данным финского оператора энергосистемы, 6 октября на них пришлось 56% всей произведенной в стране электроэнергии.

Общая мощность ветряной генерации достигла 5,9 гигаватта.

Из-за большого объема дешевой энергии цена в отдельные часы стала отрицательной. Минимальная стоимость мегаватт-часа опустилась до минус 40 евроцентов, или около 38 рублей, а максимальная составила 2,17 евро, или около 208 рублей.

При этом шторм оставил без электричества более семи тысяч финских домохозяйств.

Еще один заметный минимум в этом году зафиксировал 24 мая. Тогда средняя цена мегаватт-часа составляла 66 евроцентов, или около 63 рублей.

Изменение цен затронуло и соседние страны. Эстония импортирует электроэнергию из Финляндии, поэтому стоимость мегаватт-часа там 6 октября также снизилась — в среднем до 1,97 евро, или около 189 рублей.

В Латвии и Литве средняя цена составила 71–72 евро, или около 6,8–6,9 тысячи рублей за мегаватт-час. Днем ранее электричество стоило около семи евро, или 672 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вода начала возвращаться в дома жителей Приморья после крупной аварии. Без водоснабжения из-за ЧП временно оставались более 650 тысяч человек во Владивостоке, Артеме и Надеждинском округе.

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