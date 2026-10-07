Хранить в прохладе? Как автомобилистам продлить жизнь зимних шин

URA.RU: зимние шины стоит хранить в прохладе и без герметичных пакетов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Состояние прошлогоднего комплекта лучше проверить заранее, чтобы не покупать замену в спешке после первого снегопада.

Неправильное хранение может заметно сократить срок службы зимних шин. Особенно вредны солнце, жара и резкие перепады температуры. Об этом технический специалист крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России Константин Ершов рассказал в интервью URA.RU.

По его словам, ошибки эксплуатации нередко уменьшают заявленный производителем срок службы резины вдвое. При хранении на балконе или в гараже с нестабильной температурой материал постепенно теряет эластичность и покрывается трещинами.

Ершов рекомендует выбирать сухое, прохладное и темное помещение. Оптимальным вариантом он назвал специализированное шинное хранилище. Перед сезонным хранением колеса следует тщательно вымыть и полностью высушить.

От герметичных пакетов специалист советует отказаться. По его объяснению, без доступа воздуха внутри может образоваться конденсат, который способствует разрушению корда.

Перед началом зимнего сезона важно оценить состояние имеющегося комплекта. Если требуется замена, лучше заранее сравнить предложения нескольких производителей и выбрать новые покрышки. Это позволит не откладывать покупку до первого снегопада, когда растет спрос и появляются очереди на шиномонтаж.

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