Резкие старты и отсутствие обкатки: какие ошибки ускоряют износ шин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Бережная эксплуатация и правильный уход могут продлить срок службы зимнего комплекта с трех сезонов до пяти-шести.

Зимние шины быстрее изнашиваются из-за агрессивного вождения, неправильной обкатки, перепадов температур и недостаточного давления. Об этом технический специалист крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России Константин Ершов рассказал в беседе URA.RU.

По его словам, пробуксовки, резкие разгоны и торможения увеличивают нагрузку на крепления шипов и могут привести к их выпадению.

Кроме того, активная езда перегревает резину. Поэтому зимой специалист советует плавно набирать скорость и тормозить.

Новому комплекту необходима обкатка. Ершов рекомендует в течение первых 500–700 километров не превышать скорость 80 километров в час и отказаться от резких маневров.

По его словам, в этот период шипы должны окончательно закрепиться в посадочных гнездах. Интенсивные разгоны и торможения могут привести к их преждевременной потере.

Еще одним фактором износа специалист назвал резкую смену температуры — например, когда после длительной стоянки на морозе автомобиль попадает на теплую парковку торгового центра.

Он также посоветовал регулярно проверять давление: недокачанные покрышки быстрее изнашиваются и перегреваются.

Для равномерного износа протектора Ершов рекомендует следить за балансировкой и углами установки колес. Хранить шины следует без воздействия солнца и влаги.

По оценке специалиста, бережная эксплуатация и правильный уход могут продлить срок службы зимнего комплекта с трех сезонов до пяти-шести.

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