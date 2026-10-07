Коллеги на прощальный ужин для вегетарианца заказали пепперони и крылышки

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Застолье было в его честь, а вот еда — для других.

Сотрудник, проработавший в компании три года, рассказал, что на его прощальную вечеринку коллеги заказали мясную пиццу и куриные крылышки, хотя он вегетарианец. Фотографию угощений он опубликовал в сообществе Reddit.

По словам автора, ужин организовали в его последний рабочий день. Пиццы только с сыром среди заказанных блюд не было.

Сотрудник отметил, что в офисе обычно выбирали пепперони и крылышки, несмотря на наличие списка особых диет и аллергий у других работников.

Позже он уточнил, что не рассчитывал на специальное меню, хотя был бы рад пицце без мяса. Бывший менеджер отдельно заказал ему крамбл — английский десерт, который представляет собой запеченные фрукты или ягоды, покрытые крошкой из песочного теста.

В комментариях пользователи по-разному оценили поступок коллег. Одни предположили, что вечеринку устроили прежде всего для оставшихся сотрудников.

Другие поделились похожими историями о прощальных обедах, на которых организаторы не учли ограничения главного гостя.

Одна из участниц обсуждения рассказала, что на ее прощальный обед заказали блюда с креветками, хотя у нее сильная аллергия на моллюсков.

По ее словам, организатор знала об этом и позднее призналась руководителю, что праздник предназначался для остальных коллег. Пользовательница утверждает, что после ее ухода организатора неоднократно вызывали в отдел кадров из-за этого случая и других жалоб, а вскоре та уволилась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.