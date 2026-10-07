Важны время и регион: кому из водителей нужно первыми менять шины на зимние

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В одном городе автолюбители могут менять покрышки с разницей в несколько недель.

Автомобилистам, выезжающим ночью и на рассвете, стоит раньше переходить на зимние шины. Также заранее подготовиться следует жителям Сибири, Урала, северных регионов и Дальнего Востока. Об этом технический специалист крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России Константин Ершов рассказал в беседе с URA.RU.

По его словам, сроки замены зависят не только от региона, но и от времени поездок.

Даже в одном городе водители могут менять покрышки с разницей в несколько недель. Если днем температура достигает плюс десяти градусов, ранним утром на трассе уже может образоваться ледяная корка.

Особого внимания требуют мосты, загородные дороги и открытые участки. Там локальный гололед появляется быстрее, поэтому тем, кто регулярно ездит по таким маршрутам, специалист рекомендует раньше «переобуть» автомобиль.

При этом длительная езда на зимних шинах в теплую погоду ускоряет их износ. Ершов отметил, что несколько теплых дней не нанесут существенного ущерба, но две недели при плюс пятнадцати градусах могут заметно сократить срок службы.

Мягкая зимняя смесь быстрее стирается на прогретом асфальте, особенно при резких разгонах и торможениях.

У шипованных покрышек, по словам специалиста, в жарких условиях также снижается прочность крепления шипов. Кроме того, на сухой теплой дороге зимняя резина уступает летней по управляемости и тормозному пути.

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