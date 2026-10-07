Армия России поразила завод в Кременчуге, выпускавший детали для ракет ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Одновременно удар пришелся по фабрике «JTI Украина», где делали боеприпасы.
Российские войска нанесли удар по площадке ПАО «Автокраз» в Кременчуге Полтавской области. Это предприятие изготавливало комплектующие для пусковых установок крылатых ракет FP-5 «Фламинго».
Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
«В Полтавской области (поражено. — Прим. ред.) производственное предприятие (ПАО «Автокраз») в н. п. Кременчуг, осуществляющее производство и хранение специализированных шасси для пусковых установок крылатых ракет FP-5 «Фламинго», — сообщило ведомство.
Кроме того, в Минобороны сообщили о поражении фабрики «JTI Украина» в Кременчуге. Там было налажено производство боеприпасов для стрелкового оружия, применяемых в интересах Вооруженных сил Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ночным массированным ударом российские Вооруженные силы вывели из строя украинские предприятия ВПК. Они располагались в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В течение прошедшей ночи российские Вооруженные Силы нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также задействовали беспилотные летательные аппараты.
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