Россия обеспечила внутренний спрос на картофель

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В двух регионах уровень самообеспеченности урожаем составил 200%.

Россия по итогам 2025 года полностью закрыла внутренний спрос на картофель — уровень самообеспеченности достиг 100,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Годом ранее показатель составлял 92%, то есть за год он вырос на 8,3 процентного пункта.

Больше всего картофеля по отношению к внутренней потребности производили Брянская и Астраханская области. В этих регионах уровень самообеспеченности превысил 200%, поскольку объем производства оказался более чем в два раза выше внутренней потребности.

В общей сложности показатель выше 100% в 2025 году зафиксировали в 32 регионах. Самый заметный рост самообеспеченности отмечен в Ингушетии, Сахалинской, Орловской, Тамбовской и Брянской областях.

Последний раз Россия выходила на уровень выше 100% в 2023 году. Тогда самообеспеченность картофелем составляла 101%. До этого показатель превышал отметку в 100% в 2015 году, когда достиг 102,1%.

Как сообщили в РИА Новости, максимальный уровень за последние 25 лет Росстат фиксировал в 2011 году. Тогда страна обеспечивала внутреннюю потребность в картофеле на 110,6%.

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