Мэр Горловки сообщил о раненом в результате атаки дрона ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Никитовском районе города введен режим повышенной беспилотной опасности.

В результате атаки украинских беспилотников на Горловку в Донецкой Народной Республике получил ранение мирный житель. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В Никитовском районе Горловки ранен мирный житель», — написал он в своем канале в МАКС.

Кроме того, градоначальник объявил о введении в Горловке режима повышенной беспилотной опасности.

В тот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь над четырьмя районами региона силы ПВО сбили более 30 украинских беспилотников. По его информации, данных о пострадавших и разрушениях на земле не зафиксировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство обороны РФ проинформировало об уничтожении за минувшую ночь 311 украинских беспилотников самолетного типа.

В тот же день в Минобороны также сообщили, что российские военные нанесли массированный удар по объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. Помимо этого, удары наносились по морским судам, которые, по информации ведомства, использовались в интересах ВСУ.

Спецоперация

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В качестве ее главных целей были названы демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Украинская сторона проигнорировала попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем. Поэтому Россия приняла решение оказать военную поддержку тогда еще самопровозглашенным республикам.

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