В США объяснили, что стоит за угрозами атаковать Калининград

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Отставной американский военный усомнился в оправданности подобной риторики на Западе.

Разговоры о возможных атаках на Калининград, которые звучат в Европе и НАТО, рассчитаны прежде всего на внутреннюю аудиторию. Об этом подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, подобные заявления должны создавать у западной аудитории ощущение, что Россия якобы может быть быстро принуждена к уступкам.

«Все, что говорят о возможности атаковать Калининград в Европе, НАТО или где угодно еще, настолько глупо, насколько это возможно. Такое можно заявлять только для внутренней аудитории», — сказал Дэвис.

Он также усомнился в целесообразности такой информационной политики и назвал ее очередной ошибкой, которой можно было избежать.

«Это просто еще одна череда ошибок, которых можно было избежать», — заключил эксперт.

Президент России Владимир Путин, выступая на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что в случае прямого нападения на Калининградскую область или другие российские территории в повестке неизбежно встанет вопрос о применении всех имеющихся у страны вооружений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле назвали неприемлемыми любые попытки давления на Калининградскую область. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что регион является неотъемлемой частью страны. По его словам, власти постоянно занимаются вопросами обеспечения Калининградской области, включая энергоснабжение, поставки продуктов и беспрепятственный проезд пассажиров на поездах.

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