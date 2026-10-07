Силиконовый робот: мать четверых детей пожалела об операции на груди

Фото: legion-media/NATALIA KHIMICH

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Женщина потратила на пластику кучу денег.

Жительница американского штата Айова Линдси Стейб призналась, что после увеличения груди плакала и сомневалась в своем решении. О первых неделях восстановления и последующем изменении своего отношения к операции мать четверых детей рассказала журналу PEOPLE.

Стейб задумалась о пластике после рождения близнецов, которым сейчас почти десять лет. Позже она начала заниматься спортом и следить за питанием, похудела, но столкнулась с обвисшей кожей.

В июне женщина сделала операции по абдоминопластике (пластику живота) и увеличению груди. Общая стоимость составила 15 тысяч долларов (около 1,3 миллиона рублей).

По словам Линдси, после кормления четверых детей грудь потеряла прежний объем. По рекомендации врача она выбрала небольшие имплантаты — 245 и 265 миллилитров, которые установили под мышцами. Однако первая реакция на результат оказалась болезненной.

«Я увидела их и заплакала. Я подумала: «Что я с собой сделала?» — вспоминает Стейб.

По ее словам, сначала грудь казалась слишком высокой и твердой, а сама она чувствовала себя «роботом». Сомнения сохранялись примерно восемь недель.

Со временем Линдси стала довольна результатом и отметила, что размер выглядит естественно. После абдоминопластики остались растяжки, но исчезли свисающие складки кожи, что помогло ей увереннее чувствовать себя в купальнике.

Женщина делится этапами восстановления в соцсетях, поскольку сама прежде не находила рассказов о подобных переживаниях. Она не исключает, что в будущем при замене имплантатов сделает подтяжку груди.

Несмотря на трудное восстановление, Стейб говорит, что согласилась бы пройти этот путь снова.

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