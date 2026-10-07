Протесты во Франции начали обретать масштабы национальной катастрофы

Фото, видео: Reuters/Abdul Saboor; 5-tv.ru

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Переросший в масштабные столкновения на улицах студенческий бунт обнажил затяжной общенациональный кризис.

Школьные протесты во Франции переросли в масштабные столкновения на улицах. Град камней, густой дым и жесткие потасовки с полицией. Именно так теперь выглядят акции французских подростков. Этот бунт, по сути, обнажил затяжной общенациональный кризис, к которому привела политика Макрона.

То, что сейчас происходит на улицах столицы и крупнейших городов Пятой республики, уже сравнивают со знаменитыми студенческими баррикадами 1968 года. О революционных настроениях во Франции — корреспондент «Известий» Ирина Галаган.

Протесты во Франции переросли в полномасштабные уличные бои. По последним данным, пострадали более двухсот подростков и порядка сорока силовиков. Задержаны 500 человек, почти все — несовершеннолетние.

Накануне поздно вечером Макрон созвал экстренное совещание в Елисейском дворце. За закрытыми дверями, вместе с премьером Лекорню и министром МВД, корректировали тактику разгона демонстрантов: решили снизить градус жестокости. До этого лидеру страны не было дела до детей, которых бьют дубинками: вдали от Парижа он наблюдал за испытаниями баллистической ракеты.

Министерство обороны — единственное во Франции, чей бюджет в проекте на следующий год значительно вырос. На военные расходы Париж потратит более 60 миллиардов евро. За счет заморозки социальных программ и сокращения трат на школы, где годами не делали ремонт. А вести уроки просто некому — из-за низких зарплат у педагогов.

«Эммануэль Макрон настолько ослабил нашу страну, что Франция становится предметом опасений всех международных инвесторов. От дефицита к дефициту, от чека без суммы к непокрытому чеку — он в одиночку накопил больше долгов, чем все президенты Республики, от генерала Де Голля до Жака Ширака», — сказала депутат национального собрания Франции Марин Ле Пен.

Образование во Франции, похоже, действительно хромает. Так, во время протестов школьники не смогли открыть канистру с бензином, чтобы поджечь баррикады — из-за крышки с защитой от детей.

«Наблюдается явная нехватка ресурсов, здания плохо отремонтированы либо их вообще нет. В каждой школе и, следовательно, в каждом классе наблюдается избыток учеников, что усугубляет ситуацию», — сказал представитель профсоюза и учитель естествознания в средней школе Эрван Ле Клеш.

Масла в огонь подлил и глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. Он предрек стране полный экономический крах и призвал срочно сократить взносы Франции в общий бюджет Евросоюза.

«Французская экономика находится на грани банкротства. После того как правительство представило свой проект бюджета, реакция финансовых рынков оказалась крайне жесткой», — сказал лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

Сами протесты в стране только начали обретать масштабы национальной катастрофы. Кроме профессоров вузов и учителей к ним присоединились и фермеры. Они хотят заблокировать дороги тракторами, устроив транспортный коллапс. В знак солидарности с молодежью объявить забастовку намерены и сотрудники французской нефтегазовой компании TotalEnergies — одной из крупнейших в мире, что грозит еще и дефицитом бензина и дизеля. Новый день гнева в республике назначен уже на завтра.

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