«Последнее танго»: как прошел прощальный матч Месси за сборную
Фото, видео: Reuters/RODRIGO VALLE; 5-tv.ru
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На стадионе в Буэнос-Айресе собрались 85 тысяч человек.
Внимание всего спортивного мира сегодня приковано к Аргентине. Несколько часов назад подошла к концу одна из самых блистательных карьер. Лионель Месси последний раз вышел на поле в футболке национальной сборной. Это был не просто матч. Это были проводы целой эпохи. Стадион дышал одной эмоцией, а трибуны пели его имя. В Аргентине, где футбол — едва ли не национальная религия, Месси сравнивают с божеством.
Перед началом исторической встречи легендарный нападающий не смог сдержать эмоций. О том, как заканчивается история длиной в 20 лет — корреспондент «Известий» из Буэнос-Айреса Валерия Бельская.
Этот гул не передать словами: 85 тысяч человек на трибунах и миллионы аргентинцев по всей стране буквально затаили дыхание. Матч получил неофициальное название «El último tango», что в переводе означает «Последнее танго».
Уходит эпоха, подарившая Аргентине Кубок мира. По дороге на стадион Месси не сдерживал эмоций.
«Люди видят в нем ориентир, человека, который полностью отдает себя работе. Спасибо, Месси. Спасибо тебе за все», — сказал болельщик сборной Аргентины Альфредо.
Заполнены улицы многих городов страны, всюду портреты и плакаты с изображением легенды. Фанаты встречали автобус команды у стадиона.
«Я хотел бы оставить послание Месси. Я слежу за ним с трех лет, а сейчас мне почти 11. Он здесь, в моем сердце. Я не хочу, чтобы ты уходил. Месси, пожалуйста», — сказал болельщик сборной Аргентины Патрисио Грамахо.
В небе над Росарио — родным городом Месси — кружил вертолет с огромной майкой в бело-голубых цветах и легендарной «десяткой». Этот номер Лео носит большую часть карьеры. И именно на десятой минуте на стадионе раздались аплодисменты.
Сегодня в Буэнос-Айресе атмосфера финала чемпионата мира. В метро без перерыва крутят нарезки его голов, на фасадах небоскребов горят проекции, а у кромки поля собрался почти весь золотой состав.
На прощальный матч Месси приехали его бывшие товарищи по команде и мировые спортивные звезды.
Точку в игре за сборную Месси поставил триумфально. Аргентина разгромила Бенин — 3:0.
Специально для матча ассоциация футбола Аргентины приготовила для него футболку. На спине золотыми нитями вышита цифра 10 и фамилия, а вокруг — «Майское солнце», один из главных национальных символов Аргентины, изображенный на флаге страны.
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