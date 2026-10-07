Второй сотрудник ФСИН умер после атаки на конвой в Кабардино-Балкарии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Руководство ведомства пообещало оказать помощь семье погибшего.

Один из сотрудников ФСИН, получивших ранения при атаке на конвой в Кабардино-Балкарии, скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной службы исполнения наказаний.

Ведомство 7 октября подтвердило, что раненый сотрудник умер в больнице.

Нападение произошло 2 октября в поезде «Владикавказ — Адлер». Этапированные арестанты атаковали сотрудников ФСИН, завладели оружием одного из них и открыли стрельбу. Один сотрудник погиб на месте. Ответным огнем правоохранителей один из заключенных был ликвидирован. Двоих работников ФСИН доставили в республиканскую клиническую больницу Нальчика.

Как выяснилось, нападавший на конвой был создателем крупного интернет-магазина запрещенных веществ. Производство, как утверждается, размещалось на территории молочной фермы. Ранее Дмитрия Пушкарева и его предполагаемого подельника Корнея Федунова доставили в Россию из Грузии в порядке экстрадиции. Им вменяли организацию преступного сообщества и наркоторговлю.

Источник 5-tv.ru во ФСИН 2 октября подчеркнул, что «гражданских среди пострадавших нет». По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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