Южная Корея запустила ракету-носитель «Нури»

Фото: Zuma/ТАСС

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Она стартовала с космодрома Наро на юге Корейского полуострова.

Ракета-носитель «Нури» из Южной Кореи стартовала с космодрома Наро на юге Корейского полуострова. Об этом заявили в Корейском аэрокосмическом управлении.

Носитель запустили в 12:25 по местному времени (06:25 по московскому времени — Прим. ред.). Первая ступень отделилась от корпуса примерно через две минуты после запуска — на четвертой минуте и 30-й секунде отделилась вторая. Затем включился двигатель третьей ступени.

Еще спустя 12 минут 30 секунд ракета достигла целевой высоты в 575 километров, а затем начала постепенно отделять спутники. С интервалом в среднем 35-40 секунд от нее отделились сверхмалые спутники Neosat. Их задача — следить за стихийными бедствиями и стратегической обстановкой на Земле.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский космонавт Петр Дубров стал новым командиром Международной космической станции (МКС), приняв полномочия от астронавта Джессики Меир. Кадры торжественной передачи ключей опубликовало космическое агентство федерального правительства США — НАСА.

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