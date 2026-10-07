Рыбак выжил и добрался до дома после нападения медведицы в Приморье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мужчина получил раны лица, бедра и руки.

Медведица напала на 65-летнего рыбака Владимира в Приморье, мужчина выжил и добрался до дома. Об этом рассказали в минздраве региона.

Рыболов из Чугуевского округа поехал на промысел, захватив с собой щенка. Пес залаял, когда зверь подкрался к человеку со спины, но было поздно — тот набросился, и между рыбаком и хищником началась борьба, происходившая прямо в воде.

От ран на лице, левой руке и бедре мужчина потерял сознание, медведица отступила — придя в себя, пострадавший сумел добрался до дома. Местный врач оказала первую помощь и вызвала бригаду «скорой» — мужчину отвезли в Арсеньевскую городскую больницу.

Фото: Минздрав Приморья

Медики установили, что помимо конечностей у него пострадали веко и левый глаз. Арсеньевские врачи по телеметрии провели консультацию с Краевой клинической больницей № 2. Состояние раненого считается удовлетворительным, за ним наблюдают специалисты.

Ранее медведь-людоед раскопал могилу и похитил тело покойной в Магадане.

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