Поставили бесплодие: женщина забеременела после двойной трансплантации органов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Врачи оценили вероятность передачи заболеваний от матери ребенку.

Британка Кили Джон, перенесшая в детстве пересадку печени и почки, в 28 лет готовится стать матерью. Ранее врачи уверяли, что она не сможет родить. О беременности она рассказала в интервью BBC.

Кили узнала, что ждет ребенка, после возвращения из больницы, где проходила лечение после четырех эпизодов сепсиса. По ее словам, обследования показывают, что беременность протекает благополучно.

Она также сообщила, что врачи оценили вероятность передачи ее заболеваний ребенку как крайне низкую.

Редкое заболевание у Кили обнаружили еще в возрасте 14 месяцев. Когда ей было 12 лет, во время госпитализации для удаления зуба выяснилось, что функция почек снизилась до критического уровня.

Из-за врожденного фиброза печени и аутосомно-рецессивного поликистоза почек девочке назначили усиленное медикаментозное лечение и включили ее в список ожидающих двойной трансплантации.

Мать Кили, Трейси Джон, вспоминает, что врачи сначала сомневались, доживет ли дочь до восьми лет, а затем — до 12.

После пересадки органов семью предупредили, что она, возможно, не сможет иметь детей. Поэтому известие о беременности стало неожиданностью.

Кили благодарит семью донора за решение, которое спасло ей жизнь. После трансплантации она также начала участвовать в спортивных соревнованиях и завоевывала медали в толкании ядра, стрельбе из лука и метании диска.

Сейчас женщина ожидает результатов отбора на Всемирные игры для людей с пересаженными органами, которые пройдут в Бельгии в 2027 году.

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