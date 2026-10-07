Третий случай: мужчина отказался спасать своего сына с аутизмом из бассейна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Никита Успенский

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Пока ребенок оставался в воде, он выяснял по камерам, кто не запер дверь дома.

Мужчина отказался зайти в соседский бассейн за своим сыном с аутизмом, потребовав, чтобы это сделал тот, кто не запер дверь дома. Так описала произошедшее мать ребенка в публикации на Reddit.

По словам женщины, самостоятельно вытащить сына женщина не могла. Он весил почти столько же, сколько она. На просьбу помочь супруг ответил криком и стал доказывать, что регулярно проверяет замки и не виноват в случившемся.

Отец перелез через запертые ворота и находился у воды, однако сначала потребовал посмотреть запись камеры наблюдения. Он хотел установить, кто позволил ребенку выйти из дома.

«Несмотря на то, что он был рядом, он принципиально отказался и потребовал, чтобы я вошла вместо него», — написала автор поста.

Когда выяснилось, что дверь оставил незапертой другой член семьи, мужчина не изменил решения. Женщине пришлось самой преодолеть ворота и войти в воду в одежде, чтобы забрать сына. Это был уже третий подобный случай за месяц.

Дома, как утверждает мать, супруг накричал на их 14-летнюю дочь и обвинил ее в пренебрежении безопасностью ребенка. Позднее он прислал сообщение с извинениями за первоначальные обвинения в адрес жены, но продолжил настаивать на своей правоте и требовать наказания для дочери.

В комментариях пользователи обсуждали не только поведение отца, но и повторные уходы мальчика из дома. Один из участников обратил внимание на опасность ситуации: за месяц ребенок трижды оказывался в соседском бассейне.

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