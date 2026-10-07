«Отказался ради тебя»: мужчина отправил бывшей жене список «жертв» в браке с ней

Фото: legion-media/Svetlana_Cherruty

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Некоторые пункты сильно удивили пользователей сети.

Женщина получила от бывшего мужа список того, чем он якобы пожертвовал ради их отношений. Об этом Райли Мэдисон рассказала в TikTok, зачитав его претензии, передает Yahoo.

Первым пунктом мужчина указал отказ от близости с другими женщинами после начала отношений с Райли. Еще одной «жертвой» он назвал свободное время, которое пришлось потратить на работу с девяти до пяти ради финансовой стабильности. Мэдисон возразила, что он не брал подработки и это считается обычным графиком.

Бывший супруг также перечислил отказ от поздних посиделок, просмотр передач по выбору жены и поездки к ней во время знакомства. Райли рассказала, что они жили примерно в часе езды друг от друга, а по телевизору часто смотрели документальные фильмы о Гражданской войне — именно потому, что они нравились ему.

В перечне упоминались деньги, которые мужчина мог потратить на себя, уступки в общении с родственниками супруги и обещание посвятить ей жизнь в день свадьбы.

Он также утверждал, что перестал что-либо скрывать. Однако Райли с этим не согласилась: по ее словам, во время беременности она узнала о нем неожиданную информацию.

Женщина также просила мужа не смотреть порнографию и не флиртовать с другими.

Многие пользователи увидели в списке обычные ожидания от отношений. Особенно их позабавил пункт о работе: комментаторы напомнили, что зарабатывать приходится и людям без пары.

«От чего я отказался ради тебя: от одиночества», — пошутил один из них.

По словам Мэдисон, в 17 пункте бывший муж написал, что мог бы продолжить перечисление, но уже высказал свою позицию.

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