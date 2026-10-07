Еле дотерпели: самолет экстренно сел в Нью-Йорке из-за сломавшихся туалетов

Фото: www.globallookpress.com/Weston Hancock

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На борту судна American Airlines из восьми уборных функционировали только две.

Самолет авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Мадрида в Даллас, совершил незапланированную посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Причиной стало то, что на борту Boeing 777 вышли из строя почти все туалеты. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, экипаж доложил диспетчерам о недостаточном количестве работающих уборных. На борту находились 287 человек, а сам полет обычно длится более десяти часов. Из восьми туалетов работали только два.

В самолете оставалось топлива еще более чем на четыре часа, из-за чего посадочный вес превышал норму и это могло привести к перегреву тормозов. Пилот объявил международный сигнал PAN PAN, который означает срочную проблему, не угрожающую жизни людей.

Воздушное судно благополучно приземлилось. Согласно информации сервиса отслеживания рейсов FlightAware, после более чем трехчасовой стоянки в Нью-Йорке самолет продолжил путь в Даллас.

Эксперты, опрошенные журналистами телеканала, отметили: авиационные туалеты — сложные устройства, работающие за счет давления воздуха. Они могут засоряться или выходить из строя при разных обстоятельствах, однако точная причина инцидента с Boeing 777 пока неизвестна.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран несет ответственность за попытку теракта на борту авиалайнера Flydubai, который следовал из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль. Атака была совершена гражданином Омана Хамамом аль-Хаммами.

Самолет подал сигнал бедствия и совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии 30 сентября. Пилоты, летевшие в качестве пассажиров, взяли управление лайнером на себя. Раненый индийский пилот Смит Маччхар сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что, несмотря на тяжелое состояние, он открыл дверь кабины, чтобы пассажиры смогли прийти на помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.