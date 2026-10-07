Эпоха закончилась: Месси в последний раз сыграл за Аргентину

Фото, видео: Reuters/RODRIGO VALLE; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Последнюю игру футболиста посетили около 85 тысяч зрителей.

Сегодня подошла к концу одна из самых блистательных карьер в мировом футболе. Лионель Месси последний раз вышел на поле в футболке национальной сборной. Весь мир следил за этим матчем. А 85 тысяч счастливчиков смогли увидеть это, без преувеличения историческое событие, со стадиона «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

В Аргентине, где футбол едва ли не национальная религия, Месси сравнивают с божеством. Игру даже прервали, чтобы болельщики смогли в очередной раз проскандировать знаменитое «Месси! Месси!».

Произошло это на 10 минуте, именно этот номер аргентинский нападающий носит большую часть своей карьеры. А продлилась она в сборной более 20 лет. За эти годы Месси провел более 200 игр, стал абсолютным рекордсменом по забитым мячам. И конечно, выиграл Чемпионат мира.

Сегодня нападающий не смог сдержать эмоций, камеры поймали Лионеля в слезах по пути на матч. Всю дорогу автобус сопровождали толпы фанатов, а в небе кружил вертолет с огромной майкой в бело-голубых цветах и легендарной «десяткой».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.