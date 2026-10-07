Россиянам назвали способ увеличить пенсию на 10% за год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Эксперт обозначила плюсы и минусы этого решения.

Россияне могут повысить будущую пенсию несколькими способами, но у этого решения есть свои нюансы. Также пенсионерам возможно увеличить госвыплаты на 10% за один год. Об этом в беседе с порталом URA.RU рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Орлова.

Увеличить сумму будущих страховых выплат имеют право граждане, работающие официально по достижении ими пенсионного возраста. Законодательство РФ при этом указывает на необходимость отложить выход на пенсию.

«Фиксированная выплата к пенсии за один год отсрочки выхода на пенсию по старости увеличивается на 5,6%, а сумма накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов возрастет на 7%. Таким образом, если отложить выход на пенсию на один год, то выплаты увеличатся примерно на 10%, а если на 5 лет — пенсия вырастет почти в 1,5 раза», — рассказала эксперт.

Механизм увеличения пенсионных выплат работает просто: гражданину нужна официальная работа, чтобы работодатель платил за него страховые взносы. Чем дольше пенсионер работает, тем больше накапливается пенсионных баллов. Социальный фонд России (СФР) ежегодно пересчитывает пенсию с учетом накопленных баллов.

Орлова напомнила, что максимальная отсрочка выхода на пенсию — десять лет. Воспользоваться отсрочкой могут граждане, имеющие право на выплаты — по старости, а также при потере кормильца.

Эксперт указала на возможные отрицательные стороны этого решения.

«Минусы — риск не дождаться этих выплат по биологическим причинам и лишение удовольствий, присущих пенсионерам: свобода в планировании путешествий и посещений культурных мероприятий, участие в программах поддержки долголетия, общение с семьей и тому подобное», — уточнила специалист.

Особые условия касаются женщин — они могут направить весь имеющийся материнский капитал или же его часть в накопительную составляющую будущей пенсии. Если же стажа или баллов недостаточно для применения нормативов выше минимальных при назначении пенсии, эту проблему могут решить легальные взносы в СФР.

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