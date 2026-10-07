В 2027 году самый длительный православный пост пройдет с 15 марта по 1 мая

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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В определенные дни под запретом будут разные продукты. В это время верующие испытывают себя воздержанием, посещают службы и готовятся к Пасхе.

Великий пост в 2027 году начнется 15 марта и завершится 1 мая, а Пасху верующие отметят 2 мая. Как сообщает URA.RU, накануне поста, 14 марта, приходится Прощеное воскресенье. Масленица продлится с 8 по 14 марта: мясные блюда уже под запретом, но молочные еще разрешены.

Последний день, когда разрешено мясо, — 7 марта, Мясопустное воскресенье. Сам пост стартует в Чистый понедельник, 15 марта. Рыба разрешена 7 апреля (Благовещение), 24 апреля (Лазарева суббота) — рыбная икра, 25 апреля (Вербное воскресенье) — снова рыба. Страстная седмица приходится на 26 апреля — 1 мая, а Великая пятница — на 30 апреля.

Пост длится 48 дней и включает Святую Четыредесятницу (40 дней) и Страстную седмицу. Он установлен в память о сорокадневном посте Христа в пустыне и о Его страданиях. Дата Пасхи ежегодно меняется, так как ее вычисляют по юлианскому календарю. В 2026 году Пасха была 12 апреля, а в 2027 году выпадет 2 мая, поэтому и пост начнется почти на три недели позже.

Что можно и нельзя есть во время поста

В период поста из ежедневного меню исключают мясо, молочные продукты, а также яйца. Разрешаются овощи, фрукты, крупы, бобовые, орехи и мед. Рыбу можно есть только в праздничные дни. Строгость правил зависит от дня недели. Понедельник, среда и пятница — дни сухоядения: сырые и маринованные овощи, фрукты, орехи, хлеб — все без термической обработки. По вторникам и четвергам — горячая пища без масла. По субботам и воскресеньям — горячие блюда с растительным маслом, позволяется немного вина. Первая неделя отличается особой строгостью: в Чистый понедельник по уставу полагается полное воздержание от пищи, а в Великую пятницу не едят до вечерни.

Устав описывает идеал, а мирянам советуют согласовывать меру поста со священником, учитывая здоровье и обстоятельства. Церковь освобождает от строгих ограничений больных, маленьких детей, беременных и кормящих женщин, пожилых, путешествующих и тех, кто занят тяжелым физическим трудом.

Как подготовиться к посту

Подготовка начинается в Прощеное воскресенье, 14 марта. В этот день принято просить прощения у близких и мириться с теми, с кем есть разногласия. Священник Николай Савченко советует входить в пост спокойно и избегать крайностей.

Резкий переход на постное питание тяжело переносится организмом. Врачи рекомендуют за несколько дней до начала постепенно сокращать мясо и алкоголь. На Масленицу мясо уже не едят, поэтому неделя с 8 по 14 марта становится естественным переходом.

Другие посты 2027 года

Помимо Великого, православные соблюдают три многодневных поста. Рождественский пост длится с 28 ноября 2026 года по 6 января 2027 года, следующий начнется 28 ноября 2027 года и продлится до 6 января 2028 года. Петров пост — с 28 июня по 11 июля (14 дней). Его первый день — понедельник после Дня Всех святых, 28 июня, а последний — накануне дня апостолов Петра и Павла, 12 июля. Успенский пост — с 14 по 27 августа.

В течение года верующие постятся по средам и пятницам. Также есть три однодневных поста: Богоявленский сочельник 18 января, Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября.

Католический Великий пост

У католиков Великий пост начинается раньше, в Пепельную среду, 10 февраля 2027 года. Он длится 40 дней, а Пасха в 2027 году приходится на 28 марта. Современные правила предусматривают один полный прием пищи и два небольших, а также отказ от мяса, особенно в Пепельную среду и Великую пятницу.

Таким образом, в 2027 году Великий пост продлится 48 дней, а Пасха будет поздней — 2 мая.

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