«Выражать свои мысли»: Машков предложил ввести театральное образование в школах

Фото, видео: Алексей Белкин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист считает, что молодежи было бы полезно читать по ролям пьесы для лучшего развития речи.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», народный артист РФ Владимир Машков предложил ввести театральное образование в школах по примеру школ в Индии. Об этом он заявил на пресс-конференции в честь возрождения международного конкурса чтецов имени Владимира Яхонтова.

Фото, видео: Алена Бжахова/ТАСС; 5-tv.ruАктер рассказал о своей недавней встрече с представителями правительства Индии и привел в пример индийскую образовательную систему, где театр присутствует в школьной программе с начальных классов. Он предложил развивать подобную практику и в России.

«Я сегодня вскользь упомянул о школьных театрах. Вы знаете, я недавно встречался с людьми из правительства Индии. У них сколько (живет. — Прим. ред.) миллиард с лишним человек. Так вот, в образовательной программе во всех школах есть обязательный предмет — театр. То есть сначала такие общие (сведения. — Прим. ред.) в начальных классах, рассказывают, как действует, а в старших классах дают возможность выбирать профессию театральную — художник, декоратор», — поделился Машков.

Машков объяснил, как связаны занятия актерским мастерством и развитие младенца: по его словам, младенец становится подобием артиста, когда, не умея говорить, только улыбается и хмурится. Владимир назвал театральное искусство «самой первой неявной деятельностью».

«Самая первая неявная деятельность, которая дается человеку с рождения», — подчеркнул артист.

Владимир Машков считает, что школьные и домашние театры, чтение пьес по ролям могут помочь детям развивать речь и способность выражать мысли.

«До сих пор кто-то дома показывает спектакли, и вот это замечательно. И в школах с первого класса понимают, что это самая интересная деятельность — выражать свои мысли и делиться радостью с другими. А дальше мы не остановим прогресс, мы можем попытаться чтобы вдруг в этом же Тик токе появилось действительно оригинальное и талантливое», — сказал Машков.

Также актер посоветовал молодым людям читать по ролям пьесы, чтобы развивать свою речь.

«Нет ничего лучше, чтобы молодым людям собраться в школе и прочитать пьесу по ролям», — заявил актер.

Тогда же Владимир Машков высказался о том, как можно популяризовать литературу с помощью таких современных платформ, как TikTok.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.