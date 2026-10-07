«Как обычно»: Ушаков раскрыл планы Путина на день рождения

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Информацию о состоявшихся беседах опубликуют на официальном сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин 7 октября - свой день рождения - проведет серию телефонных разговоров с иностранными лидерами. О планах главы государства сообщил его помощник Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, зарубежные руководители будут звонить российскому президенту, чтобы поздравить его с днем рождения. Помощник главы государства уточнил, что сведения о разговорах будут доступны на сайте Кремля.

«Ничего скрываться не будет», — подчеркнул он.

Международные телефонные контакты в день рождения стали привычной частью президентского графика. Годом ранее Путин также принимал поздравления от зарубежных коллег. В числе собеседников были лидеры Китая и КНДР, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Эти сведения приведены в его официальной биографии, размещенной на сайте Кремля.

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