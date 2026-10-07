Размер социального пособия на погребение в 2027 году может вырасти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Обратиться за выплатой нужно в течение полугода после регистрации смерти.

Размер социального пособия на погребение в России в 2027 году может составить более 10 тысяч рублей. Такая сумма указана в пояснительной записке к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Для получения пособия необходимо соблюдать установленный срок подачи заявления. Обратиться за назначением выплаты можно не позднее шести месяцев с даты регистрации смерти, сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Балынин.

Таким образом, возможность получить средства сохраняется в течение полугода после официальной регистрации смерти. Если заявление подается позднее указанного срока, приведенная в исходном материале информация не уточняет порядок дальнейшего получения выплаты.

Точный размер социального пособия на погребение на 2027 год в представленном материале не называется. В проекте бюджета указано лишь, что сумма может превысить 10 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что единовременное пособие при рождении ребенка в России в 2027 году увеличится.

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