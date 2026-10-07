Женщина семь лет хранила тело мужа в морозилке ради пособий

Фото: 5-tv.ru

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Знакомым женщина говорила, что ее супруг якобы находится в доме престарелых.

Жительница поселка Свитцер-Виллидж на Аляске Шерил Макдональд-Паскан около семи лет скрывала смерть мужа Росса Паскана, храня его тело в морозильной камере в сарае рядом с домом. Все это время она продолжала оформлять от его имени социальные пособия и пенсионные выплаты. Об этом сообщает Alaska Public Media.

По данным следствия, мужчина умер от тяжелого сердечно-сосудистого заболевания. Его останки находились в морозильнике как минимум с 2018 по 2025 год. При этом знакомым Макдональд-Паскан говорила, что супруг находится в доме престарелых.

Правда выяснилась только после смерти самой женщины. В июле 2025 года она скончалась от онкологического заболевания. Позднее человек, занимавшийся уборкой ее дома, обнаружил в сарае завернутый в брезент сверток с человеческими останками.

Следователи установили, что Макдональд-Паскан от имени мужа подавала заявления на различные выплаты, в том числе на дивиденды Аляскинского пенсионного фонда и другие пособия.

Определить точную сумму полученных ею средств правоохранительным органам не удалось. Причиной стало то, что точная дата смерти Росса Паскана остается неизвестной.

Доказательств того, что к смерти мужчины или сокрытию его тела могли быть причастны третьи лица, полиция не обнаружила. Сейчас дело закрыто, однако расследование могут возобновить, если появятся новые сведения.

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