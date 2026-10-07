«Восемь лет не получалось»: Алексей и Елена Потехина вымолили второго ребенка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По мнению многодетной мамы, дети — это счастье, которое дается свыше. В звездной семье трое наследников, и планируются новые!

Елена Потехина, жена сооснователя группы «Руки Вверх!» Алексея Потехина, призналась, что планирует четвертого ребенка. По собственным словам, ныне многодетная восемь лет не могла забеременеть, но в итоге мечта исполнилась.

«Ну, все в процессе. Как Бог даст, я считаю так, свыше только дети даются на самом деле. У нас восемь лет не получалось», — сказала Елена Потехина на премьере фильма «Руки вверх! 2».

Алексей Потехин был женат дважды. С первой супругой Ириной Томиловой он познакомился в рамках коллектива «Руки вверх!»: девушка работала в группе танцовщицей и бэк-вокалисткой. В апреле 2002 года они узаконили отношения. Два года пара безуспешно пыталась завести ребенка. Ходили слухи, что у Ирины случился выкидыш, после чего врачи сообщили о невозможности иметь детей. Потехин и Томилова эту информацию отрицали, но в итоге расстались.

Второй раз музыкант женился 12 сентября 2009 года. В этот день также сочетались браком фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская, поэтому пресса не уделила внимания свадьбе Потехиных. Елена не имела отношения к шоу-бизнесу. Она получила ветеринарное образование в академии имени Скрябина, но позже выучилась на визажиста и сменила профессию. Сотрудничала с компаниями «Наше кино» и «Амедиа Продакшн», была стилистом нескольких телепроектов, работала в свадебном агентстве.

В марте 2010 года у пары родилась дочь Мария. Спустя десять лет на свет появилась вторая дочь, Дарья. В 2022 году семья пополнилась сыном Федором, Потехин впервые присутствовал при родах. В интервью он признавался, что любит проводить время с родными, играть с детьми и баловать и готовить для них.

Ранее в интервью 5-tv.ru Елена Потехина заявила, что супруг посетил премьеру фильма «Руки Вверх! 2» только после ее уговоров и старался держаться подальше от камер. Артист признался, что не любит повышенного внимания. В зале он оказался в неловкой ситуации: на сцене в это время выступал его бывший партнер Сергей Жуков. Потехин поспешил занять место и почти не смотрел в сторону сцены.

После распада коллектива в 2006 году их карьеры сложились по-разному. Жуков продолжил выступать с группой под прежним названием, а Потехин создал собственный коллектив и гастролировал с ретропрограммой. В последние годы вокруг музыканта появлялись слухи о проблемах с алкоголем.

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