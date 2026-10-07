Гигафабрика в Москве: роботы собирают батареи за пять минут

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В России начали выпускать аккумуляторы для электробусов и электромобилей.

Россия открыла новую страницу в истории отечественной промышленности. В Москве запущено первое массовое производство аккумуляторов для электромобилей, электробусов и речного транспорта. То, что еще вчера закупали за рубежом, теперь создается у нас. Огромный комплекс, по сути — три завода в одном. Почему такому предприятию позавидовал бы даже Илон Маск, знает коррепондент «Известий» Павел Кузнецов.

Последние секунды тишины на огромном предприятии. Все готово к запуску первого в стране роботизированного кластера производства электробатарей. По сути, три завода в одном. Гигафабрика. Ключ на старт по видеосвязи дает Владимир Путин.

По сути, это новая веха в развитии отечественных систем накопления энергии. Настолько массовых производств аккумуляторов для электромобилей, электробусов и речного транспорта в России не было. Приходилось все закупать за рубежом. А теперь свое — отечественное.

«Ожидается, что к 2030 году, после выхода новых предприятий на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы. Один из важнейших вопросов — это, конечно, локализация производства. Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья. Для этого надо активнее осваивать месторождения минеральных ресурсов, которые используются при изготовлении накопительной энергии».

От электропогрузчиков, терминалов и интерактивных уличных стел до электробусов, электромобилей. Масштаб применения аккумуляторов, которые начали производить на этом предприятии, огромен. А как насчет гибридного правительственного «Ауруса»? Пожалуйста.

Роботизированный кластер — в названии про роботов не для красоты. Они тут повсюду. Три тысячи семьсот механизмов работают как один.

«Конечно, было бы очень хорошо, если бы у нас, ну так скажем, машины могли работать без человека. Но пока это не так. И количество людей на заводе, все-таки это больше 1300 человек. Это как раз таки профессионалы высокого уровня», — сказал директор завода Андрей.

Обыватель и не поймет, как из этого получается литий-ионная батарея. Но чтобы специальную фольгу превратить в аккумулятор, этим механизмам нужны считанные минуты. Батарея для электробуса, к примеру, готова за 5 минут. Тут же рядом, в соседнем цехе, будут заниматься разработкой новых видов аккумуляторов.

«Критически важно уже сейчас смотреть на перспективу, сосредоточиться на создании передовых, новейших решений, включая так называемые пост-литиевые технологии. Они позволяют выпускать более энергоемкие и экологичные системы накопления энергии. Поддержка выпуска такой инновационной продукции компонентов предусмотрена, в том числе в рамках национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии"», — сказал Владимир Путин.

А еще на этой гигафабрике можно произвести и любые другие батареи. Даже импортозаместить тех производителей, кто ушел из нашей страны. И будет значительно дешевле.

«Вообще батарея для электромобиля очень простая. Это некий корпус, который прорисовывается под какую-то платформу. А мы в эту платформу уже заполняем своими модулями», — сказал Александр Данковцев, директор по производству фабрики по производству литий-ионных аккумуляторов в городе Москве.

Открытие этого предприятия — это еще и вопрос энергобезопасности всей страны. На производстве наладили выпуск стационарных накопительных установок. То есть, в случае каких-то отключений питания, город или район продолжит жить и работать в привычном режиме.

«Один контейнер пятиминутного исполнения может обеспечить электропитанием порядка 30 домов. Да, на протяжении нескольких часов», — сказал Геннадий Бородин, главный технолог завода.

На строительство гигафабрики ушло всего два года. И это лишь одна из трех очередей предприятия по производству батарей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.