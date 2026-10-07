В возрасте 69 лет умер исполнитель хита You Are My Lady Фредди Джексон

Фото: www.globallookpress.com/rf1

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За свою карьеру R&B-музыкант выпустил платиновые альбомы и получил две номинации на «Грэмми».

Американский певец Фредди Джексон ушел из жизни в возрасте 70 лет. О его смерти 6 октября сообщили родные артиста в заявлении, опубликованном на его официальной странице в социальных сетях.

«С глубокой скорбью и тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине нашего любимого Фредди Джексона, который минувшей ночью отошел в вечность», — говорится в обращении семьи.

Близкие подчеркнули, что музыка Джексона навсегда останется связанной с их историями любви, праздниками и дорогими воспоминаниями. Информацию о похоронах и способах почтить память исполнителя они пообещали объявить в ближайшие дни.

Детство и первые шаги в музыке

Знакомство Фредди Джексона с музыкой началось в детстве. Он учился исполнять госпел в баптистской церкви Уайт-Rock в нью-йоркском Гарлеме.

После школы будущий артист вошел в состав коллектива Пола Лоуренса LJE — Laurence Jones Ensemble. Данных о том, что Джексон получил специальное музыкальное образование, в приведенных биографических сведениях нет.

Начало профессиональной карьеры

Джексон начал профессионально выступать в конце 1970-х годов. Он стал ведущим вокалистом калифорнийской фанк-группы Mystic Merlin. С 1980 по 1982 год коллектив с его участием выпустил три студийных альбома.

В 1981 году музыкант также работал бэк-вокалистом певицы Мелбы Мур. Следующий этап его карьеры начался в 1984-м, когда он подписал сольный контракт с лейблом Capitol Records.

Платиновые альбомы и главные хиты

Дебютный сольный альбом Rock Me Tonight вышел в 1985 году. Пластинка возглавила R&B-чарт Billboard и получила платиновый статус. Такой же статус год спустя завоевал второй альбом певца — Just Like the First Time.

Одной из самых известных работ Джексона стала композиция You Are My Lady. В 1985 году она заняла первую строчку R&B-чарта и поднялась до 12-го места в Billboard Hot 100.

В числе других популярных песен исполнителя — Rock Me Tonight (For Old Times Sake), Have You Ever Loved Somebody, Jam Tonight и Do Me Again. В разные годы его дискография пополнилась альбомами Don't Let Love Slip Away, Do Me Again, Time for Love, Here It Is, Transitions и Love Signals.

Дуэты и работа в кино

Сотрудничество с Мелбой Мур продолжилось и после начала сольной карьеры. В 1986 году артисты записали дуэт A Little Bit More, который возглавил чарт R&B-синглов.

В 1989-м Джексон вместе с Айрин Карой исполнил песню Love Survives для мультфильма «Все псы попадают в рай».

Музыкант также появлялся на экране: снялся в фильме «Король Нью-Йорка» и сыграл ресторанного певца в одном из эпизодов сериала «Золотые девочки».

Номинации и награды

В 1985 году Фредди Джексон получил две номинации на «Грэмми». Он претендовал на награду как лучший новый исполнитель, а песня You Are My Lady была представлена в категории «Лучшее мужское вокальное R&B-исполнение».

В 1986-м певца номинировали на American Music Award в категории «Любимый исполнитель в стиле соул/R&B».

Победу на этой премии Джексон одержал в 1988 году. Его композиция Nice ’N’ Slow получила награду как любимый сингл в стиле соул/R&B.

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