«Время лечит»: жена Потехина рассказала, как он пережил обиду на Жукова

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Елена Потехина считает, что Сергею Жукову, который продолжил работать в группе, тоже было непросто.

Елена Потехина, супруга сооснователя группы «Руки Вверх!» Алексея Потехина, ответила на вопросы корреспондента 5-tv.ru об отношениях мужа и Сергея Жукова после распада коллектива. По ее словам, поначалу разговоры на эту тему давались Алексею тяжело, но прошло время, и он постепенно смирился с новыми обстоятельствами жизни.

«Я не могу сказать, что, честно говоря, есть какая-то зависть или еще что-то. Мне кажется, он как-то спокойно… На самом деле в начале, мне кажется, ему сложно и больно было про что-то говорить, я лишних вопросов никогда не задавала. Я могу сказать так, что со временем он потом стал очень легко говорить про это. Поэтому время лечит на самом деле, и все он отпустил», — сказала Елена Потехина на премьере фильма «Руки вверх! 2».

Она также отметила, что журналисты часто интересуются именно позицией Алексея Потехина, так как именно он покинул группу, и это несправедливо. Весной музыкант признался в интервью KP.RU, что ушел из «Руки Вверх!» из-за потери контакта с Сергеем Жуковым как в жизни, так и на сцене. Он больше не чувствовал азарта, творчество превратилось в рутину. По словам Елены Потехиной, в момент конфликта и Сергей Жуков наверняка переживал.

«Может быть, у Сережи тоже были обиды, что он так поступил, давайте так. Потому что все время как бы муж, муж: „А вот не обидно?“ А может быть, Сергею тоже было обидно», — добавила она.

Отдельно Елена высказалась о своем отношении к дальнейшей судьбе участников коллектива. Несмотря на то, что Потехин продолжил заниматься музыкой, выступать и продюсировать молодых исполнителей, Жуков добился большей популярности и, соответственно, больше зарабатывал. Однако сегодня бывшие коллеги не соревнуются в успешности, супруга Потехина тоже не сравнивает его с Жуковым.

«Я не подсчитываю, я не считаю чужие деньги. Я считаю как бы, что каждому дается по его меркам, которые он может в себя впустить. Ну, это такая больше психологическая история», — заключила она.

Елена и Алексей Потехины, судя по всему, действительно не сторонятся прошлого, а потому появились на премьере фильма «Руки вверх! 2». Однако, по наблюдениям присутствовавших на мероприятии, Потехин держался в стороне, избегал камер и не смотрел на сцену во время выступления Сергея Жукова.

Елена — вторая супруга Алексея Потехина, они женаты с 12 сентября 2009 года. Она родилась в Москве 12 июля 1985 года. Изначально получила ветеринарное образование в академии имени Скрябина, но позже сменила профессию, выучившись на визажиста. Работала с компаниями «Наше кино» и «Амедиа Продакшн», была стилистом нескольких телепроектов, а с 2013 года сотрудничала со свадебным агентством.

С творчеством «Руки Вверх!» до знакомства с будущим мужем Елена знакома почти не была — их свели общие друзья. В браке родились трое детей: Мария (2010), Дарья (2020) и Федор (2022). В 2024 году пара отметила жемчужную свадьбу. Елена ведет блог и увлекается горными лыжами, танцами, фитнесом и дайвингом.

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