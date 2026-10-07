Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В столице ужесточат допуск курьеров к работе после роста числа ДТП. Оценивать будут даже внешний вид.

Столичных курьеров ждут серьезные проверки. Гонщиков на электровелосипедах обяжут ежегодно сдавать экзамен на знание Правил дорожного движения и профессиональной этики. Оценивать будут даже внешний вид. Насколько жестким станет фильтр и поможет ли он навести порядок на тротуарах и дорогах, выясняла корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Курьеры на самокатах и велосипедах врезаются в пешеходов, сбивают детские коляски, едут на красный и провоцируют аварии. Так, в Сочи сотрудник службы доставки превысил разрешенные 25 километров в час и гнал по проезжей части вместе с машинами — это привело к аварии.

А в Москве на улице Покровка курьер сбил девушку на пешеходном переходе. Во Владимире сотрудник службы доставки, перестраиваясь из крайнего правого ряда в левый, влетел в автомобиль. А в Воронеже — напал на автомобилистку.

Инспекторы проводят проверки, штрафуют курьеров, но они продолжают игнорировать правила. Их зарплата напрямую зависит от количества выездов. Многие даже снимают ограничитель скорости, чтобы быстрее добраться до клиента.

«Это один из пунктов выдачи заказов. Здесь курьеры забирают продукты и выезжают на улицы. Вообще спрос на доставку растет. Только в Москве, по данным Дептранса, работает свыше 135 тысяч курьеров», — отметила корреспондент.

В беседе с журналистами сотрудники службы доставки не скрывают, что нарушают и вообще не знают правила. При этом число аварий с их участием растет.

Согласно статистике ЦОДД, курьерами было совершено 414 ДТП только за последние восемь месяцев 2026 года. Число пострадавших увеличилось в той же пропорции — 594 человека. Погибших — девять, а год назад их было пять.

«Доставщик пиццы сбил ее, ну довольно серьезно ее сбил, потому что он ее даже протянул. Помощи никакой он не оказал, сразу встал убежал», — рассказал Александр Старченко, супруг женщины, которую курьер на электровелосипеде сбил в центре столицы.

Жена Старченко умерла в больнице. Александр теперь в одиночку воспитывает двух дочек.

По всей стране — сотни погибших и пострадавших из-за халатности курьеров.

«Вся проблема в том, что у нас не разделены потоки. Дело в том, что для автомобилей у нас есть проезжая часть, для пешеходов тротуар, а вот все эти электровелосипеды, электросамокаты и прочие СИМы, они как бы зависли в воздухе», — отметил Игорь Моржаретто, автоэксперт, член общественного совета федерального дорожного агентства Минтранса РФ.

Стать доставщиком можно в пару кликов — достаточно зарегистрироваться в системе, подтвердить данные — и доступ к заказам открыт. Нет ни экзаменов, ни проверок на знание ПДД. Пока такие тесты есть лишь в некоторых сервисах, и проходят их по желанию, о чем рассказывают сами курьеры.

«Тестирование пройдено у меня», — рассказал сотрудник службы доставки.

— А как это проходит, в личном кабинете?

— Да.

Но с 15 октября тест на знание правил станет обязательным для всех курьеров Москвы. Для подтверждения квалификации необходимо ответить правильно минимум на 80 процентов вопросов. Если курьер не справился, то к работе его не допустят.

«Нарушитель должен быть наказан. Если он не соблюдает действующие требования федеральной нормы ПДД, то, конечно же, курьер должен быть наказан рублем. Для того чтобы курьеры знали и понимали, как они должны вести себя и на дорогах общего пользования, и на общественных территориях», — дополнил Александр Митюков, президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России.

Эксперты настаивают: контроль нужно ужесточать на законодательном уровне. Экзамен не гарантирует, что курьер перестанет нарушать. Штрафы несоизмеримы с прибылью: чем больше заказов, тем выше доход. И пока это единственное правило, которому следуют сотрудники службы доставки.

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