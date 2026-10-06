Экипаж атакованного танкера «Афрамакс Рио» спасли в Черном море

Фото: vesselfinder.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На борту находились 23 гражданина Индии, по предварительной информации, никто из них не пострадал.

Экипаж танкера «Афрамакс Рио», который подвергся атаке безэкипажными катерами в акватории Черного моря вблизи Сочи, спасен и доставлен на берег. Всего на судне находились 23 человека, все они являются гражданами Индии. По предварительной информации, пострадавших среди членов экипажа нет. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе.

Танкер с грузом нефти шел под флагом Либерии. После атаки на судне возникло возгорание, а затем в акватории Черного моря началось открытое горение нефти.

В Минтрансе пояснили, что приступить непосредственно к тушению можно будет после того, как интенсивность горения снизится. В ведомстве подчеркнули, что сил и средств для ликвидации последствий происшествия достаточно.

После атаки глава Минтранса Никитин провел заседание штаба, который занимается ликвидацией последствий случившегося с танкером «Афрамакс Рио».

Из-за происшествия власти закрыли пляжи Сириуса для отдыхающих. Ограничение связано с ситуацией в акватории после атаки и последующего возгорания.

Одновременно власти сообщили, что превышения нормы загрязняющих веществ в районе Сириуса на данный момент не выявлено.

Сейчас специалисты продолжают следить за обстановкой в Черном море и оценивают возможность перехода к активному тушению после снижения интенсивности открытого горения нефти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.