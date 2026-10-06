«Заряжена на свадьбу»: солистка группы «Город 312» Диана Макарова вышла замуж

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артистка поделилась процессом подготовки к торжеству и кадрами с праздника своей новой семьи и любви.

Солистка группы «Город 312» Диана Макарова вышла замуж. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

«Сказать, что я понимаю, что у меня свадьба? Нет. Сказать, что я переживаю — возможно, да!» — поделилась Диана с подписчиками в Telegram-канале.

Певицу собирала на свадьбу команда профессиональных стилистов-визажистов. В качестве наряда она выбрала традиционное белое платье. Оно у нее было с открытыми плечами, но образ дополнила накидка — тоже белого цвета. Жених выбрал бежевый костюм и белую рубашку.

Невеста, а теперь жена, на каждом видео повторяла «я выхожу замуж!», будто пытаясь убедить себя, что это не сон.

Диана получила предложение руки и сердца в сентябре от своего возлюбленного — саксофониста Ивана Радькова. Он устроил романтическую встречу на крыше одной из гостиниц в центре Москвы.

Площадку украсили цветами и свечами, а также лепестками роз. Частью оформления стала арка в форме сердца. Рядом разместили неоновую надпись «Ты выйдешь за меня?».

Жених родом из Южно-Сахалинска. Сейчас Иван Радьков работает в Москве.