В Москве подросток с ножом напал на бригаду «скорой» и попал в психбольницу

В Москве подросток с ножом напал на бригаду скорой помощи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Фельдшер и санитар получили резаные раны и были госпитализированы.

В Пресненском районе Москвы 17-летний пациент напал с ножом на сотрудников скорой помощи, приехавших к нему по вызову. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Бригаду вызвала мать подростка — 36-летняя Анна П. По предварительным сведениям, к моменту приезда медиков ее сын заперся в туалете.

Врачи попытались достучаться до юноши. Когда он открыл дверь, то атаковал прибывших сотрудников с ножом. В результате пострадали двое членов бригады — фельдшер и санитар.

Обоих медиков доставили в больницу. У них диагностировали резаные раны щеки и височной области.

Подростка вскоре задержали и доставили в психбольницу. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что несовершеннолетний состоит на учете в ПНД.

По предварительным данным, подросток испугался, что медики заберут его маму - ее также отвезли в специализированное учреждение.

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