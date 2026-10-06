«Стало судьбоносным»: Безруков рассказал, как получил роль Есенина

Фото, видео: Алена Бжахова/ТАСС; 5-tv.ru

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Награда, полученная в начале профессионального пути, неожиданно помогла актеру спустя несколько лет.

Победа в Международном конкурсе чтецов имени Владимира Яхонтова помогла народному артисту России Сергею Безрукову получить роль Сергея Есенина. Об этом актер рассказал на пресс-конференции, посвященной возрождению конкурса.

Безруков вспомнил, что в 1991 году получил на конкурсе первую премию, а председателем жюри тогда был народный артист СССР Владимир Андреев. Спустя четыре года режиссер вспомнил молодого артиста, когда в Ермоловском театре начали искать исполнителя на роль Есенина.

«Для меня это потом стало судьбоносным, потому что в 1995 году, когда встал вопрос, кто сыграет Сергея Есенина в постановке Ермоловского театра „Жизнь моя приснилась мне“, Владимир Алексеевич Андреев вспомнил обо мне», — рассказал Безруков.

Андреев предложил кандидатуру молодого артиста его отцу, актеру Виталию Безрукову, который в то время подготовил собственную инсценировку к юбилею Есенина.

«И меня тогда утвердили, видите, как судьбоносно сыграло», — сказал народный артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на премьере фильма «Непо-детски» Сергей Безруков спародировал манеру телеведущего и актера Дмитрия Нагиева, выступив со сцены с ироничной речью о российском кино.

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