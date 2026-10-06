Читайте Пушкина в TikTok! Машков предложил продвигать классику для молодежи
Машков предложил читать стихи Пушкина в TikTok
Фото, видео: Алена Бжахова/ТАСС; 5-tv.ru
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Актер призвал использовать популярную у молодежи платформу правильно.
Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», народный артист РФ Владимир Машков высказался о способах популяризации литературы во время пресс-конференции, посвященной возрождению международного конкурса чтецов имени Владимира Яхонтова.
В качестве примера актер привел видеоплатформу TikTok. Он предложил публиковать там записи с чтением стихотворений Александра Пушкина, причем сделать такие выступления необычными и визуально привлекательными.
«Мы можем попытаться, чтобы в этом же TikTok появилось действительно что-то оригинальное и талантливое. Допустим, начали читать стихи Пушкина в TikTok, в красивых локациях. Я бы посмотрел», — сказал Машков.
По словам худрука знаменитой «Табакерки», подобный подход может помочь заинтересовать литературой аудиторию, которая привыкла получать большую часть контента через социальные сети.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Владимир Машков взращивает новое поколение режиссеров и готов предоставить собственные творческие разработки начинающим постановщикам.
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