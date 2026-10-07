Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Передвижение противника на одном из опорных пунктов обнаружили с помощью разведывательного БпЛА.

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожил скопление живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении. Источник сообщения в исходном материале не указан.

Во время воздушной разведки беспилотник зафиксировал перемещение военнослужащих ВСУ в районе одного из опорных пунктов. После получения координат расчет выдвинулся на огневую позицию и произвел залп. Последующая доразведка перемещений противника не выявила.

Удар нанес расчет 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Артиллеристы выполняют задачи в зоне СВО с самого ее начала. По словам командира боевой машины, наибольшую опасность для расчета представляют ударные БпЛА различных типов. Поэтому во время передвижения между пунктами временного размещения, местами загрузки боеприпасов и огневыми позициями военнослужащие постоянно следят за воздушной обстановкой.

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Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.