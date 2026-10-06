«Ниже рейтинг только у алкашей»: таксист довел москвичку до слез

Таксист в Москве довел пассажирку до слез из-за низкого рейтинга в приложении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Унижения в адрес пассажирки не заканчивались всю поездку.

Таксист в Москве довел пассажирку до слез из-за ее рейтинга в приложении. Об этом пострадавшая Кристина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Утром девушка заказала машину, но водитель долго кружил по району и не отвечал на ее сообщения. Когда он наконец приехал, пассажирка спросила, почему мужчина игнорировал ее.

Фото: Instagram*/nutri.kris

Таксист ответил, что все дело в ее оценке в приложении — 4,85 балла. Мужчина заявил, что «ниже рейтинг только у алкашей».

Всю оставшуюся дорогу, по словам Кристины, водитель унижал ее и рассказывал, как таксисты выбирают клиентов по рейтингу. Девушка не стала спорить и плакала до конца поездки.

После случившегося Кристина обратилась в поддержку сервиса. По ее словам, там пообещали «провести беседу с водителем».

Позже девушка опубликовала в социальных сетях видео, на котором плачет в салоне автомобиля. Ролик уже набрал более 370 тысяч просмотров, а также тысячи комментариев и лайков.

«Честно говоря, я просто была в шоке. Просто представьте: я только задала вопрос, почему он не ответил, а он меня просто обкатил помоями, сказав, что ему со мной все понятно», — отметила девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с сентября в Москве таксистам запретили самостоятельно предлагать услуги пассажирам в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах.

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