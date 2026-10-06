Ушаков рассказал, что известно о встрече лидеров России, Китая и США

Ушаков рассказала о встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа на АТЭС

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Президенты трех стран знают об инициативе проведения переговоров.

Организация встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не обсуждалась. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Такой практической проработкой этой встречи пока еще никто не занимался», — заявил помощник президента РФ.

Ушаков отметил, что саммит АТЭС пройдет в Китае, поэтому, вероятно, организаторы заблаговременно ознакомят участников с проектом программы. В нем будет заложено время как для двусторонних, так и, не исключено, для трехсторонних встреч. Также по его словам, идея встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина представляется интересной, при этом все три лидера в курсе этой инициативы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай приветствует возможный приезд президента России Владимира Путина на неформальную встречу лидеров АТЭС, которая пройдет в ноябре. По словам МИД КНР Го Цзякунь, лидеров двух стран помогают поддерживать стабильные отношения между ними.

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