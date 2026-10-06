Сепаратисты пришли к власти в Квебеке: чем это грозит Канаде

Фото: Reuters/Patrick Doyle

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Победа сторонников независимости вернула в канадскую политику почти забытый вопрос.

Квебек вновь оказался в центре политической дискуссии о будущем Канады. Победа сепаратистов на выборах в Национальное собрание провинции способна повлиять не только на внутреннюю политику государства. Она дает Квебеку дополнительные возможности в споре с федеральным правительством, а США — потенциальный рычаг давления на Оттаву. Почему в Квебеке сновала заговорили о независимости и чем победа сепаратистов может обернуться для всей Канады — в материале 5-tv.ru.

Сепаратисты вернулись к власти



На выборах в Национальное собрание Квебека, прошедших 5 октября, победила сепаратистская «Партия Квебека». Она получила около 28% голосов и одержала победу в 59 из 127 одномандатных округов. До парламентского большинства партии не хватило пяти мандатов.

Результат стал серьезным успехом для политической силы, которая еще недавно находилась на периферии провинциальной политики. В 2022 году «Партия Квебека» получила только семь мест в парламенте. Теперь ее лидер Поль Сен-Пьер Пламондон станет премьер-министром и возглавит правительство меньшинства. В парламенте также будут представлены либералы и консерваторы, выступающие за сохранение Квебека в составе Канады.

Еще одной политической силой стала левая сепаратистская партия «Солидарный Квебек». Ее поддержка потенциально может помочь Пламондону получать необходимое большинство при голосовании по отдельным вопросам.

Главным проигравшим выборов стала «Коалиция за будущее Квебека», находившаяся у власти с 2018 года. Партия, занимавшая промежуточную позицию между сепаратистами и сторонниками единой Канады, потеряла все 79 мандатов, которыми располагала после предыдущих выборов. При этом за нее проголосовали 13,35% избирателей.

Квебек уже дважды пытался уйти



Квебек — самая крупная по площади провинция страны после территории Нунавут и вторая по численности населения. В отличие от большинства канадских регионов, здесь доминирует французский язык, а местная культура и историческая память тесно связаны с французским наследием.

Первые серьезные требования независимости появились еще в прошлом веке. В 1970 году противостояние с федеральными властями достигло пика: радикальная организация «Фронт освобождения Квебека» похитила и убила министра труда провинции Пьера Лапорта. Власти ввели чрезвычайные меры, а федеральное правительство направило в Квебек войска. Позднее вопрос об отделении решали уже через референдумы. Голосования проходили в 1980 и 1995 годах, однако оба раза большинство жителей провинции выступало за сохранение Квебека в составе Канады. Второй раз сепаратистам не хватило совсем немного. Сторонники независимости получили 49,42% голосов и уступили менее одного процентного пункта.

Будет ли третий референдум



«Партия Квебека» вновь пришла на выборы с обещанием провести референдум о независимости. Однако Пламондон намерен сделать это не сразу.

По его словам, голосование должно состояться после окончания президентского срока Дональда Трампа в США — после 20 января 2029 года. Причина связана прежде всего с нынешним противостоянием Вашингтона и Оттавы. Торговые споры, тарифы и заявления Трампа о возможном присоединении Канады к США создают для Квебека дополнительные риски.

Кроме того, пока у идеи независимости нет поддержки большинства населения. Согласно опросам, полностью отделиться от Канады готовы около 30% жителей Квебека. Даже если учитывать голоса за разные сепаратистские партии на нынешних выборах, речь идет примерно о 40% избирателей. Поэтому проведение референдума прямо сейчас, скорее всего, вновь закончилось бы победой сторонников сохранения единой страны. Однако политическая ситуация может измениться за несколько лет — именно на это и рассчитывают сепаратисты.

Чем победа сепаратистов опасна для Оттавы



Сам факт возвращения «Партии Квебека» к власти уже стал проблемой для федерального правительства. Премьер-министр Канады Марк Карни пытается выстраивать отношения с США с позиции единой страны, однако теперь ему придется учитывать интересы правительства провинции, которое открыто выступает за ее независимость. Квебек потенциально способен превратиться в дополнительный рычаг давления на канадское правительство. Если торговые переговоры между США и Канадой зайдут в тупик, Вашингтон сможет обращаться непосредственно к квебекским властям, усиливая разногласия между провинцией и федеральным центром.

Следом может заговорить Альберта



Квебекский вопрос важен не только для франкоязычной провинции, так как его последствия могут почувствовать и в другой части страны — Альберте.

На фоне прихода Трампа к власти там также усилились разговоры об отделении от Канады. Уже 19 октября в Альберте пройдет голосование, на котором жители смогут высказать отношение к возможному запуску процесса по вопросу независимости провинции. Так победа сепаратистов в Квебеке показывает другим регионам, что идея отделения может стать частью реальной политической борьбы.

Что это означает для Канады



Победа «Партии Квебека» сама по себе не означает скорого распада страны, ведь для проведения референдума еще потребуется политическое решение. А для отделения необходима поддержка большинства жителей и сложный процесс переговоров с федеральными властями. Однако Квебек вновь превратился в фактор, который Оттаве придется учитывать во внутренней и внешней политике. На фоне торгового конфликта с США сепаратистские настроения могут стать дополнительным инструментом давления на канадское правительство.

Пока Квебек остается частью Канады, но впервые за долгое время вопрос о том, насколько надолго, снова оказался в центре политической повестки страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 300 тысяч жителей провинции Альберта в Канаде проголосовали за проведение референдума о выходе региона из состава страны.

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