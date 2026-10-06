Paramount Skydance закрыла сделку с Warner Bros. Discovery

Фото: www.globallookpress.com/Omar Marques

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Гендиректор Дэвид Эллисон получил контроль над крупной голливудской медиаимперией.

Paramount Skydance довела до конца приобретение Warner Bros. Discovery. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В результате генеральный директор Дэвид Эллисон стал во главе крупной голливудской медиаимперии, располагающей целым набором ценных активов. Объединенная структура названа Skydance. Новая компания пополнила число крупнейших игроков стримингового рынка.

Эллисон несколько месяцев настойчиво пытался купить Warner Bros. Discovery и сделал в общей сложности девять предложений. Воспрепятствовать сделке попыталась группа генеральных прокуроров штатов. Они направили иск с требованием заблокировать ее.

В конечном счете стороны пришли к компромиссу после ряда уступок. В частности, предполагается создать совет по редакционной независимости, который должен защищать журналистскую самостоятельность CNN.

В Skydance прежде говорили, что слияние нужно для соперничества с крупными технологическими компаниями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что создание фильма «Властелин колец: Тень прошлого» временно приостановлено. Причиной стала завершившаяся процедура объединения Paramount Pictures и Warner Bros. Заморозка производства обусловлена кадровыми переменами в руководстве Warner Bros. После слияния компаний студию покинули Майкл Де Лука и Памела Абди, которые поддерживали запуск новых проектов во вселенной «Властелина колец».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.