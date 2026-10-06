Певец Сидоров сильно пожалел, что увидел игру Кологривого в мюзикле

Фото, видео: Сергей Отрошко/ТАСС; 5-tv.ru

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Один прогон оказался для артиста неожиданным испытанием и заставил по-новому подойти к образу Влада.

Артист Олег Сидоров из дуэта NANSI & SIDOROV чуть не начал копировать манеру игры актера Никиты Кологривого, когда готовился к роли Влада в мюзикле «Любовь без памяти — 2». Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на генеральном прогоне постановки по песням Басты.

Сидоров объяснил, что в мюзикле задействовано несколько актерских составов, поэтому один и тот же персонаж у разных артистов может выглядеть совершенно по-разному. По его мнению, именно в этом заключается одна из главных особенностей постановки.

«Я бы на самом деле не сравнивал только нас с Никитой. Самая главная прелесть этого мюзикла заключается в том, что на какой бы показ вы ни пришли, на какой бы состав ни попали, <…> каждый раз будете видеть спектакль по-новому», — рассказал артист.

По словам Сидорова, режиссер задает актерам основу образа, а дальше каждый исполнитель наполняет персонажа собственной манерой. Поэтому Влад в его исполнении не должен быть похож на героя Кологривого.

Однако артист признался, что все же посмотрел прогон с Кологривым. После этого ему пришлось заново искать собственную подачу персонажа, поскольку увиденная игра невольно повлияла на его восприятие роли.

«Мы как-то смотрели прогон с Никитой, и я об этом очень сильно пожалел. Потом вышел на свой прогон, и у меня была задача в голове — играть не как я, а думать, как сыграть не как Никита», — признался Сидоров.

Мюзикл «Любовь без памяти — 2» рассказывает о молодом музыканте Саше, который приезжает из Ростова-на-Дону в Москву, чтобы пробиться в музыкальную индустрию. Там он встречает Катю, и между героями вспыхивают чувства. Но отношения проходят через ревность, интриги и другие испытания.

Одну из ролей в постановке исполняет Анастасия Белявская. Ранее 5-tv.ru сообщал, что работа над образом Вики помогла артистке стать увереннее и научиться отстаивать свои границы. Еще одним испытанием для нее стали каблуки. На сцене певице пришлось привыкать к непривычной обуви и осваивать манеру поведения властной женщины.

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