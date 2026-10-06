Подписи мертвых и двойные квитанции: на юго-западе Москвы жильцы судятся за право управлять своим домом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей на собрании по смене УК, но Арбитражный суд не принял это во внимание.

В Москве разгорается коммунальный скандал. Столичный суд в споре между жильцами и управляющей компанией неожиданно встал на сторону последней. Теперь кооператив обязан передать муниципальной организации ключи и технические документы целого дома.

Собственники с решением не согласны. Они больше года пытаются оспорить смену УК. По их словам, новое решение о передаче дома приняли на основании фиктивного собрания и поддельных подписей. Обе стороны выслушал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Собрания — фиктивные, бюллетени — липовые, протоколы — без подписей. Многоэтажку на Профсоюзной фактически захватил муниципальный «Жилищник», вопреки протестам большинства собственников. Больше года жильцы судятся за право самим решать, кто будет управлять их домом. Сегодня прошло очередное заседание.

Несмотря на все аргументы и ходатайства, Арбитражный суд города Москвы обязал ЖСК «Галактика» в течение 30 рабочих дней передать ключи и все технические документы муниципальному «Жилищнику».

Полвека этой многоэтажкой управлял ЖСК «Галактика», то есть сами жильцы. Год назад инициативная группа всего из пяти человек решила все изменить — перевести дом в «Жилищник на Академической». Провели голосование, в котором поучаствовали даже мертвые. В том числе отец Ирины Холод, который умер задолго до собрания.

«Мне кажется, что это не просто бестактно — это омерзительно», — сказала жительница дома на Профсоюзной улице Ирина Холод.

Таких подписей жильцы нашли уже больше сотни.

— Я так расписываюсь, а вот эту подпись поставили за меня.

После серии наших сюжетов этой проблемой заинтересовался лично председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей, но Арбитражный суд не принял это во внимание.

«Завтра у нас очередное собрание в Гагаринском суде по этому вопросу. Если наконец-то дело будет рассмотрено по существу и будет вынесено решение, решение Арбитражного суда будет оспорено», — сказала председатель ЖСК «Галактика» Елена Кузнецова.

Парадокс в том, что новый управляющий в доме еще толком не появился. Коммуникации не принял, ключи не получил. Зато счета выставляет исправно. Адвокат объясняет: это не прихоть, а обязанность.

«С первого октября „Жилищник“ обязан выставлять плату за жилое помещение и коммунальные услуги», — сказал адвокат ГБУ «Жилищник на Академической» Николай Широков.

Поэтому уже год жильцы получают по два комплекта квитанций — от «Галактики» и «Жилищника». И в довесок — целый веер разноцветных бумаг: задолженности, предупреждения, штрафы.

«Вместе с квитками приходят угрозы. Мне непонятно, почему они приходят. Ведь я не заключал договор с ГБУ «Жилищник», — сказал житель дома на Профсоюзной улице Александр.

У «Жилищника» объяснение просто.

«В лицензионном реестре стоит „Жилищник“, и оно обязано исполнять. Будут другие решения суда, или собственники примут на своем общем собрании иной способ управления, либо выберут иную управляющую организацию. „Жилищник“ Академического района его исполнит», — сказал адвокат ГБУ «Жилищник на Академической» Николай Широков.

Другое решение собственники уже приняли. И на этот раз — по всем правилам, с поддержкой большинства. Вот протокол. Вопрос номер семь — расторгнуть договор с «Жилищником». 68%— за. Столько же — за возвращение управления «Галактике».

«Прошло новое собрание собственников уже в этом году. Сейчас в апреле 2026 года, в котором выбрана опять ЖСК „Галактика“. Этот довод суд также не принял», — сказал юрист Анатолий Пронин.

Двойные квитанции, навязанные услуги, подписи за тех, кто не голосовал. Проблема не только Профсоюзной — подобных историй сотни по всей стране. Решение власти видят в цифре. Уже на следующей неделе в Госдуму внесут законопроект, одобренный Минстроем.

«Он предполагает, что все дома с количеством квартир больше тридцати будут проводить собрания онлайн. При этом часть людей, которые не владеют электронными средствами, смогут проголосовать в МФЦ», — сказала заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

И главное — собственник сможет увидеть результат еще до того, как протокол официально оформят. Не согласен — сразу оспаривай. Это должно исключить ситуацию, когда человек узнает о своем «голосе» уже постфактум.

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