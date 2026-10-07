«Всегда готова»: Куртукова об участии в «Интервидении-2026»
Татьяна Куртукова заявила, что готова представить Россию на «Интервидении-2026»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru
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Однако официального приглашения артистке пока не поступало.
Певица Татьяна Куртукова готова представить Россию на «Интервидении-2026». Об этом артистка рассказала в интервью «Известиям».
«Всегда готова», — ответила исполнительница на вопрос о возможном участии в конкурсе.
При этом официального предложения Куртуковой пока не поступало. Ранее ее кандидатуру в качестве возможного представителя России предложила народная артистка РФ Лариса Долина.
Куртукова поблагодарила исполнительницу песни «Погода в доме» за доверие и отметила, что особенно приятно получить положительную оценку от артистки, которая известна своими резкими высказываниями.
При этом сама возможность выступить на международной сцене вызывает у певицы волнение.
«Я хочу, но это все-таки страшно, это волнительно. Но там, где страх, нужно идти напролом, я считаю, если это не угрожает твоей жизни», — сказала Куртукова.
Артистка также надеется, что участие в конкурсе положительно скажется на ее творчестве.
«Думаю, что судьба сама выбирает, в общем-то, человека, который будет на таком уровне представлять свою страну. Потому что это все очень серьезно», — добавила певица.
Ранее 5-tv.ru писал, что страной проведения «Интервидения-2026» станет Саудовская Аравия. Конкурс планируют провести в Эр-Рияде, однако точные дата и площадка пока не названы.
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