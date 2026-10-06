«Лучше было меня не посылать»: Дробыш о том, почему Ваенга перестала собирать залы

Фото: legion-media/Дмитрий Коробейников/PhotoXPress.ru

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Продюсер связал падение популярности артистки с ее собственными решениями.

Заслуженный артист России, композитор и продюсер Виктор Дробыш уверен, что прекращение совместной работы с певицей Еленой Ваенгой сказалось на востребованности артистки. Об этом сообщает РИА Новости.

Творческий союз Дробыша и Ваенги начался в 2009 году и продлился пять лет. В 2014-м стало известно, что сотрудничество завершено. По словам продюсера, инициатором выступила сама певица.

«Падение популярности показало, что лучше было бы меня не посылать», — сказал Дробыш.

Размышляя о мотивах Ваенги, продюсер предположил, что причиной мог стать неожиданный личностный фактор.

«Возможно, люди руководствовались даже не жадностью, а тщеславием: я сама это сделала, никакого Дробыша там и близко не было», — добавил он, уточнив, что претензий к певице не имеет.

В последние годы Ваенга редко появляется в шоу и крупных сборных концертах, нечасто выходит в публичное поле и почти не дает интервью. Как писала пресса, в начале 2026 года поклонники забеспокоились, предположив, что певица завершила карьеру или борется с болезнью.

Однако сольные выступления она продолжает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Виктор Дробыш дал оценку тому, как ведет себя публика на концертах. Поводом для комментария стал инцидент с солистом группы «Звери» Ромой Билыком. Во время московского концерта он резко отреагировал на зрителей, которые снимали его на телефон. По мнению же Дробыша, посетители концерта вольны поступать так, как им хочется, при условии соблюдения рамок приличий.

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